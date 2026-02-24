5 libras de arroz por $1.25: dónde encontrar las agroferias del IMA por provincia

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este miércoles 25 y jueves 26 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA - Miércoles 25 de febrero
Colón
-
Sede IMA Colón, corregimiento Buena Vista, distrito de Colón
Agroferias del IMA - Jueves 26 de febrero
Darién
-
Casa Local de Aruza Arriba, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe
Chiriquí
- Cancha comunal de Caldera, distrito de Boquete
Panamá Este
- Higueronal Cabecera, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
Coclé
- Casa Comunal de La Madera, corregimiento El Potrero, distrito de La Pintada
- Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce
Veraguas
- Gimnasio Municipal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Villa Rosario, distrito de Capira