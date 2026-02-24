Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 12:05

5 libras de arroz por $1.25: dónde encontrar las agroferias del IMA por provincia

Conoce las provincias donde habrá agroferias del IMA del miércoles 25 y jueves 26 de febrero desde las 8:00 a.m. Productos de la canasta básica a bajo costo.

Agroferias del IMA por provincia

Agroferias del IMA por provincia

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este miércoles 25 y jueves 26 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA - Miércoles 25 de febrero

Colón

  • Sede IMA Colón, corregimiento Buena Vista, distrito de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2025274879180746835?s=20&partner=&hide_thread=false

Agroferias del IMA - Jueves 26 de febrero

Darién

  • Casa Local de Aruza Arriba, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe

Chiriquí

  • Cancha comunal de Caldera, distrito de Boquete

Panamá Este

  • Higueronal Cabecera, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Coclé

  • Casa Comunal de La Madera, corregimiento El Potrero, distrito de La Pintada
  • Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce

Veraguas

  • Gimnasio Municipal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Villa Rosario, distrito de Capira
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2026332797816717677?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Vuelven las agroferias del IMA! Estos son los puntos de venta del 24 y 25 de febrero

Panameños realizan adecuaciones ante el cierre temporal de las agroferias

IMA reanudará agroferias el 24 de febrero: estas son las nuevas reglas de compra

Recomendadas

Más Noticias