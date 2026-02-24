MINSA anuncia cambios drásticos en la salud pública con la unificación con la CSS

El ministro de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, indicó que para el próximo año se contempla cambiar “drásticamente” la estructura de salud pública en el país, mediante la unificación del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS).
Las declaraciones del ministro se dieron durante la apertura del nuevo Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito.
De acuerdo con el plan piloto de la unificación, el proceso comenzará en las provincias de Herrera y Los Santos, tras un diagnóstico situacional que identificó los ajustes necesarios.
Asimismo, se implementará un sistema informático y financiero para la compensación periódica de los servicios de salud a nivel nacional.