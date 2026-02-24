Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 11:32

MINSA anuncia cambios drásticos en la salud pública con la unificación con la CSS

De acuerdo con el plan piloto del MINSA, el proceso de unificación comenzará en las provincias de Herrera y Los Santos.

MINSA explica proceso de unificación con la CSS. 

MINSA explica proceso de unificación con la CSS. 

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, indicó que para el próximo año se contempla cambiar “drásticamente” la estructura de salud pública en el país, mediante la unificación del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS).

“La estructura de salud del país va a cambiar drásticamente dentro del próximo año. Estamos por hacer una unificación del sistema de salud pública, en la que una sola estructura le dé atención a todos los panameños, asegurados y no asegurados”, expresó Boyd Galindo.

Las declaraciones del ministro se dieron durante la apertura del nuevo Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito.

le podría interesar: Inauguran el Policentro de San Isidro en San Miguelito: servicios y horarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026315685945630965&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el plan piloto de la unificación, el proceso comenzará en las provincias de Herrera y Los Santos, tras un diagnóstico situacional que identificó los ajustes necesarios.

Asimismo, se implementará un sistema informático y financiero para la compensación periódica de los servicios de salud a nivel nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA anuncia gran feria para trámite de carnet blanco y verde en Tocumen

MINSA anuncia feria de bienestar y vacunación en el área Metropolitana

Regreso a clases 2026: Cómo preparar una lonchera saludable

Recomendadas

Más Noticias