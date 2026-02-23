Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 11:36

MINSA anuncia feria de bienestar y vacunación en el área Metropolitana

El MINSA invita a toda la ciudadanía a la feria "Verano Seguro y Saludable" el viernes 27 de febrero con servicios gratuitos.

MINSA realizará feria de salud en Ancón. 

MINSA realizará feria de salud en Ancón. 

MINSA
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Región Metropolitana de Salud (MINSA) llevará a cabo la feria "Verano Seguro y Saludable" con la implementación de R.I.S.A. el próximo viernes 27 de febrero de 2026. El evento se desarrollará en el Centro de Salud de Kuna Nega, Ancón, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., ofreciendo una amplia gama de servicios médicos y actividades recreativas.

Feria de Salud
El Centro de Salud de Kuna Nega será el lugar donde se realizará la feria de salud.

El Centro de Salud de Kuna Nega será el lugar donde se realizará la feria de salud.

Servicios de salud y bienestar disponibles en feria del MINSA

La jornada contará con atención especializada para toda la familia, incluyendo:

  • Consultas médicas: Medicina General con toma de presión arterial y atención de Pediatría.

  • Servicios de apoyo: Laboratorio para toma de glicemia y pruebas de VIH, además de servicios de Farmacia para la entrega de medicamentos.

  • Especialidades: Odontología para revisión dental y atención de Psicología.

  • Inmunización: Jornadas de vacunación tanto para personas como para mascotas.

  • Asistencia social: Promoción de la salud, trabajo social con bazar de ropa y presencia de emprendedores.

Para incentivar la participación ciudadana, la feria incluirá sesiones de Zumba y diversas actividades recreativas con sorpresas para los asistentes.

Feria de Salud (1)
En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA aclara que el brote de distemper no representa riesgo para los humanos

Minsa recomienda vacunarse contra el sarampión a quienes viajarán al Mundial 2026

MINSA libera pagos atrasados para el personal del Hospital Luis "Chicho" Fábrega

Recomendadas

Más Noticias