MINSA anuncia feria de bienestar y vacunación en el área Metropolitana

La Región Metropolitana de Salud (MINSA) llevará a cabo la feria "Verano Seguro y Saludable" con la implementación de R.I.S.A. el próximo viernes 27 de febrero de 2026. El evento se desarrollará en el Centro de Salud de Kuna Nega, Ancón, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., ofreciendo una amplia gama de servicios médicos y actividades recreativas.
Servicios de salud y bienestar disponibles en feria del MINSA
La jornada contará con atención especializada para toda la familia, incluyendo:
Consultas médicas: Medicina General con toma de presión arterial y atención de Pediatría.
Servicios de apoyo: Laboratorio para toma de glicemia y pruebas de VIH, además de servicios de Farmacia para la entrega de medicamentos.
Especialidades: Odontología para revisión dental y atención de Psicología.
Inmunización: Jornadas de vacunación tanto para personas como para mascotas.
Asistencia social: Promoción de la salud, trabajo social con bazar de ropa y presencia de emprendedores.
Para incentivar la participación ciudadana, la feria incluirá sesiones de Zumba y diversas actividades recreativas con sorpresas para los asistentes.