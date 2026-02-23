MINSA anuncia feria de bienestar y vacunación en el área Metropolitana

La Región Metropolitana de Salud (MINSA) llevará a cabo la feria "Verano Seguro y Saludable" con la implementación de R.I.S.A. el próximo viernes 27 de febrero de 2026. El evento se desarrollará en el Centro de Salud de Kuna Nega, Ancón, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., ofreciendo una amplia gama de servicios médicos y actividades recreativas.