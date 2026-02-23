Regreso a clases 2026: Cómo preparar una lonchera saludable

Con el regreso a clases 2026, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instan a los padres de familia a priorizar una lonchera saludable. Una buena alimentación no solo mejora la concentración y el crecimiento, sino que es la primera línea de defensa contra la obesidad infantil y la desnutrición.
Los pilares de la lonchera ideal para el regreso a clases
Una lonchera no reemplaza al desayuno, sino que funciona como una merienda necesaria para mantener los niveles de energía. Según las guías alimentarias del MINSA, una opción saludable debe incluir:
-
Frutas y vegetales: Aportan vitaminas y fibra; se recomienda enviarlas enteras o picadas, evitando jugos azucarados.
Carbohidratos complejos: Alimentos como pan integral, tortillas o avena que proporcionan energía duradera.
Proteínas: Huevo, queso fresco o pollo aportan los aminoácidos necesarios para el desarrollo físico.
Hidratación: El agua debe ser la bebida principal para evitar el consumo de sodio y azúcares de las bebidas procesadas.
Recomendaciones de la OMS para prevenir enfermedades
La OMS destaca que la infancia es el periodo crítico para establecer hábitos de vida saludables. Para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles en el futuro, sugieren:
-
Limitar los azúcares: Evitar galletas rellenas, sodas y cereales ultraprocesados que pueden afectar el comportamiento y la salud dental.
Reducir el sodio: Controlar el uso de snacks salados o embutidos con alto contenido de conservantes.
Variedad y color: Alternar los alimentos diariamente para asegurar la ingesta de diferentes micronutrientes y mantener el interés del estudiante.