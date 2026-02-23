MINSA aclara que el brote de distemper no representa riesgo para los humanos

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó a la ciudadanía que el distemper canino, conocido popularmente como moquillo, no es una enfermedad zoonótica. Esto significa que el virus no se transmite de animales a seres humanos, por lo que no existe riesgo de contagio para las personas pese al brote reportado en el territorio nacional.

MINSA: vacunación como medida preventiva

Aunque no afecta a los humanos, el MINSA enfatiza la importancia de proteger a la población canina y felina del país. La recomendación principal para los dueños de mascotas es mantener estrictamente actualizado el esquema de vacunación de sus animales.

Esta medida se considera fundamental para prevenir la propagación del moquillo y otras enfermedades infecciosas dentro de la población animal. El MINSA reitera que la prevención a través de la inmunización es la herramienta más efectiva para garantizar el bienestar de las mascotas.

Las autoridades de salud buscan llevar tranquilidad a la población panameña. El MINSA insta a la responsabilidad ciudadana en el cuidado de sus animales domésticos para evitar complicaciones derivadas del brote.