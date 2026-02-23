Panamá Nacionales -

Presidente de la Asamblea reacciona a la publicación del fallo de inconstitucionalidad de PPC

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reaccionó a la publicación en Gaceta Oficial el fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company, y lo calificó como una gran oportunidad para los panameños. También indicó que en el mes de marzo se buscará adelantar la discusión de la Ley de Descentralización para darle mayor transparencia al uso de los fondos públicos y la rendición de cuentas.