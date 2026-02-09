Panamá Nacionales -

Embajador de EE. UU. habla sobre posible inclusión de Panamá en programa de exención de visas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló que ambos países instalaron una mesa de trabajo para evaluar la inclusión o no de Panamá en el programa de exención de visas. También hizo referencia a al fallo de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company, la lectura de sentencia del panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” o “Cool nene” y otros temas.