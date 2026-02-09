Anuncian cierre parcial en vía en Veracruz por trabajos del Cuarto Puente.

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que, como parte de las obras de diseño y construcción del proyecto, se realizarán trabajos de tala de árboles a lo largo de la carretera Panamericana.

Para la ejecución de estas labores y conforme al permiso emitido por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se llevará a cabo un cierre parcial en la Vía Arraiján, en el corregimiento de Veracruz.

Los trabajos se desarrollarán del 10 de febrero al 1 de marzo de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Durante el periodo de ejecución se implementará la señalización preventiva correspondiente, que incluirá dispositivos reflectivos, luminarias y señales de advertencia, así como rutas alternas debidamente señalizadas, conforme al plano general aprobado.

Se recomienda a los conductores y residentes del área circular con precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal autorizado y de la Policía de Tránsito, a fin de garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos.

