José Gabriel Carrizo: Ministerio Público solicita detención provisional en un centro penitenciario

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo cumple la medida cautelar por presunto enriquecimiento ilícito bajo detención domiciliaria.

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo (2019-2024).

Por Ana Canto

La defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo informó que el próximo jueves 12 de febrero se realizará una audiencia de apelación en el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de que el Ministerio Público (MP) solicitara un cambio de medida cautelar.

En la audiencia se evaluará que el también excandidato presidencial cumpla el periodo de detención provisional en un centro penitenciario y no bajo detención domiciliaria, como fue establecido en la sesión judicial anterior.

Su abogado, el licenciado Víctor Orobio, indicó que Carrizo puede cumplir la medida con reportes periódicos, ya que no representa riesgo de fuga mientras duren las investigaciones. Asimismo, confirmó que el exvicepresidente no busca su juramentación en el PARLACEN.

Orobio también confirmó la existencia de más carpetillas y descartó que otras personas sean imputadas.

Aseguró que en los próximos días buscarán aclarar que Carrizo no se ha enriquecido injustificadamente.

