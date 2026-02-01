Panamá Nacionales -

Analizan posibles razones de la aprehensión de José Gabriel Carrizo

Tras la aprehensión del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado siguen surgiendo reacciones, incluso ha sido calificado por el diputado Luis Duke como una cortina de humo sobre los temas importantes que aquejan al país. A su vez, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Blladares, consideró que ha sido innecesario el trato que recibió ya que se entregó voluntariamente.