Expresidente Martín Torrijos se refiere a la aprehensión de Gaby Carrizo: "Nadie está por encima de la ley"

El expresidente de la República, Martín Torrijos , se pronunció sobre la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado, y subrayó que la ley debe aplicarse sin excepciones y con apego estricto a los procesos legales.

Martín Torrijos hace llamado al respeto del debido proceso

El expresidente Torrijos afirmó que lo fundamental en este tipo de casos es que se permita que las investigaciones avancen con seriedad y sin desvirtuar su objetivo. “La ley debe imperar, la verdad debe salir. Lo importante es que se sigan los procesos y no que se busque la oportunidad de estar solamente humillando y no buscando la verdad”, expresó.

El exmandatario insistió en que ningún ciudadano debe estar por encima de la ley y reiteró su confianza en que las autoridades competentes actúen conforme a derecho, garantizando el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Contexto político y judicial

Las declaraciones de Torrijos se dan en medio de un escenario marcado por múltiples investigaciones a exmandatarios y exfuncionarios y la resiente aprehensión exvicepreidente Gabriel Carrizo por presuntos delitos relacionados con corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas en Panamá.

Consultado sobre su responsabilidad personal o la de otros exgobernantes, Torrijos evitó profundizar y señaló que cada caso debe analizarse de manera individual. “No puedo hablar por mí ni por los demás; esa es una pregunta que deben responder otros”, concluyó.