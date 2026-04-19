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Una madre pide justicia las tras muerte de su hijo durante operativo policial en El Chorrillo

Yanina Sánchez es una madre que pide que se haga justicia tras la muerte de su hijo durante un operativo policial desarrollado en el corregimiento de El Chorrillo, para ubicar a los responsables del asesinato de una unidad de la Policía Nacional. “Le dije a dos unidades femeninas… que mi hijo sufría de asma, que no le estuvieran tirando tanto gas y aparte de eso los golpes que le daban, golpes en la cabeza, cachazos, los tiraban en el piso esposados, los maltrataron y ellos gritaban y aún así seguían lastimando y dándole golpes a mis hijos. Pido justicia, pido que se esclarezca la muerte de mi hijo porque aún hoy en día a mi no me han dado resultado de necropsia de qué murió mi hijo”, expresó.