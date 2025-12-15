Incautan siete armas de fuego y dinero en operativo policial en Tocumen

Mediante una operación desarrollada en el corregimiento de Tocumen, las autoridades lograron la incautación de siete armas de fuego que presuntamente iban a ser comercializadas a un grupo delictivo organizado.
Durante el operativo, una persona fue aprehendida y se decomisaron B/.4,720 en efectivo, dinero que se presume estaría relacionado con la venta ilegal del armamento.
De acuerdo con la información preliminar, la acción forma parte de los esfuerzos de los estamentos de seguridad para combatir el tráfico ilegal de armas y prevenir hechos violentos en la ciudad capital.
El sospechoso y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras se amplían las diligencias para determinar si existen otros implicados en esta red de comercialización ilícita.