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Nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, conversó con Telemetro Reporta

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, conversó en exclusiva con Telemetro Reporta sobre lo que representa ser la segunda mujer presidenta de su país, la crisis ambiental en Crucitas y los desafíos que enfrenta su gobierno. También adelantó que propondrá al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, mesas de trabajo para resolver la disputa comercial que ambos países mantienen ante la OMC.