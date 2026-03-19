Tren Panamá–David–Frontera llegará a Costa Rica tras la firma de un acuerdo ferroviario

Panamá y Costa Rica dieron un paso histórico hacia la integración regional con la firma de un memorando de entendimiento que sienta las bases para el desarrollo de un Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano.
Tren Panamá–David–Frontera: Un proyecto regional
El memorando establece un marco de cooperación técnica e institucional que permitirá:
- Compartir conocimiento especializado
- Alinear estándares operativos
- Coordinar estudios de ingeniería
- Avanzar hacia la integración logística regional
Tramo inicial y avance del proyecto
El secretario de la SNDF, Henry Faarup, detalló que el proyecto contempla un trazado preliminar de 475 kilómetros desde la Ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, con 14 estaciones proyectadas.
La primera fase estará enfocada en el tramo Panamá Pacífico–Divisa, mientras que ya se adelantan estudios clave como:
- Factibilidad técnica (a cargo de AECOM USA Inc.)
- Impacto ambiental
- Censo socioeconómico
- Diseño conceptual del puente ferroviario sobre el Canal de Panamá
Impacto económico y logístico
El proyecto busca ir más allá de un sistema ferroviario, integrando:
- Fibra óptica
- Transmisión eléctrica
- Puertos secos
- Zonas francas
- Interconexión portuaria
Cada estación será concebida como un nodo de desarrollo que impulse empleo, comercio y turismo.
Integración sin precedentes
Con este acuerdo, Costa Rica se convierte en el primer socio regional de Panamá en esta iniciativa, que podría extenderse hacia otros países como Nicaragua.
El presidente del INCOFER, Álvaro Bermúdez, destacó que esta alianza permitirá dinamizar la economía y fortalecer sectores como la logística y el turismo.