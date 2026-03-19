Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 13:54

Tren Panamá–David–Frontera llegará a Costa Rica tras la firma de un acuerdo ferroviario

Panamá y Costa Rica firmaron un memorando para desarrollar un corredor ferroviario que impulse la integración regional a través del Tren Panamá-David-Frontera.

Por Noemí Ruíz

Panamá y Costa Rica dieron un paso histórico hacia la integración regional con la firma de un memorando de entendimiento que sienta las bases para el desarrollo de un Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano.

El acuerdo fue suscrito entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, en una ceremonia encabezada por el canciller Javier Martínez Acha.

Contenido relacionado: Ley 462: CSS asegura pensiones y reporta avances tras un año de su aprobación

Tren Panamá–David–Frontera: Un proyecto regional

El memorando establece un marco de cooperación técnica e institucional que permitirá:

  • Compartir conocimiento especializado
  • Alinear estándares operativos
  • Coordinar estudios de ingeniería
  • Avanzar hacia la integración logística regional
"Estamos trazando un nuevo futuro y una apuesta por el progreso e integración de la región", destacó el canciller.

Tramo inicial y avance del proyecto

El secretario de la SNDF, Henry Faarup, detalló que el proyecto contempla un trazado preliminar de 475 kilómetros desde la Ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, con 14 estaciones proyectadas.

La primera fase estará enfocada en el tramo Panamá Pacífico–Divisa, mientras que ya se adelantan estudios clave como:

  • Factibilidad técnica (a cargo de AECOM USA Inc.)
  • Impacto ambiental
  • Censo socioeconómico
  • Diseño conceptual del puente ferroviario sobre el Canal de Panamá

Impacto económico y logístico

El proyecto busca ir más allá de un sistema ferroviario, integrando:

  • Fibra óptica
  • Transmisión eléctrica
  • Puertos secos
  • Zonas francas
  • Interconexión portuaria

Cada estación será concebida como un nodo de desarrollo que impulse empleo, comercio y turismo.

Integración sin precedentes

Con este acuerdo, Costa Rica se convierte en el primer socio regional de Panamá en esta iniciativa, que podría extenderse hacia otros países como Nicaragua.

El presidente del INCOFER, Álvaro Bermúdez, destacó que esta alianza permitirá dinamizar la economía y fortalecer sectores como la logística y el turismo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bebé de 9 meses es trasladada de urgencia a Panamá tras presunto abuso sexual en Veraguas

Panamá avanza en modernización de pagos en el transporte público

Mujeres representan el 11% de los pilotos en Panamá

Recomendadas

Más Noticias