Ley 462: CSS asegura pensiones y reporta avances tras un año de su aprobación

A un año de la sanción de la Ley 462 , Panamá registra avances en su sistema de seguridad social, con pensiones garantizadas y una Caja de Seguro Social (CSS) más sólida, según autoridades.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha mostrado signos de recuperación, gracias a medidas como la transferencia estatal de 960 millones de dólares y el aporte de la cuota patronal.

“Las pensiones se están pagando puntualmente. Un programa que estaba a punto de colapsar ahora muestra una recuperación importante”, afirmó. “Las pensiones se están pagando puntualmente. Un programa que estaba a punto de colapsar ahora muestra una recuperación importante”, afirmó.

Un año de la Ley 462: CSS asegura pensiones y mejora su sistema

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Durante este primer año, la institución ha implementado herramientas digitales como:

Mi Caja Digital

Mi Retiro Seguro

Estas plataformas buscan facilitar trámites, mejorar la transparencia y permitir a los asegurados proyectar su futura pensión.

Fecha clave para los trabajadores

La CSS recordó que el 18 de agosto de 2026 es una fecha importante para los trabajadores, quienes deberán tomar decisiones relacionadas con su sistema de ahorro previsional. La ley introduce el concepto de ahorro previsional, que permitirá fortalecer las pensiones a través de cotizaciones constantes y la rentabilidad de los aportes.

Fortalecimiento institucional

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La Ley 462 también ha reforzado los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la institución, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la gestión. Además, se reporta una mejora en la capacidad financiera para la compra de medicamentos y el fortalecimiento de los servicios de salud.

La reforma fue impulsada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de evitar el colapso del sistema de pensiones y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.