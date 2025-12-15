ATTT continúa realizando operativos en el país a "Mal Parqueados"

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) intensificó desde el 1 de diciembre el operativo “Mal Parqueados”, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, garantizar el orden en los espacios públicos y mejorar la fluidez del tráfico en algunos de los puntos más congestionados de la ciudad capital.

La entidad explicó que esta iniciativa tiene un enfoque educativo y preventivo, orientado a fomentar la responsabilidad al volante, promover el respeto al Reglamento de Tránsito y salvaguardar la vida de peatones y conductores.

Resultados del operativo

Durante los primeros días de ejecución, inspectores de la ATTT, en coordinación con el Departamento de Revisado, Patio y Grúas, realizaron recorridos en zonas de alta circulación vehicular como:

Punta Pacífica

Obarrio

San Francisco

Costa del Este

image

Entre el 1 y el 10 de diciembre, las autoridades reportaron:

88 vehículos removidos con grúa

135 infracciones por estacionarse en lugares prohibidos o que obstruían la movilidad y la seguridad vial.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

“No se trata de multas, se trata de respeto. Cuando alguien se estaciona mal, afecta a todos”, afirmó el director general de la ATTT, Simón Henríquez. “No se trata de multas, se trata de respeto. Cuando alguien se estaciona mal, afecta a todos”, afirmó el director general de la ATTT, Simón Henríquez.

La ATTT informó que el operativo continuará de forma sostenida y se intensificará durante las festividades de fin de año, periodo en el que aumenta considerablemente el flujo vehicular en la ciudad.

Las autoridades exhortaron a los conductores a estacionar únicamente en los lugares permitidos y a cumplir con las normas de tránsito, recordando que el orden vial es clave para una movilidad segura y eficiente para toda la ciudadanía.