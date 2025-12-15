ATTT continúa realizando operativos en el país a "Mal Parqueados"

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intensificó desde el 1 de diciembre el operativo “Mal Parqueados”, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, garantizar el orden en los espacios públicos y mejorar la fluidez del tráfico en algunos de los puntos más congestionados de la ciudad capital.
La entidad explicó que esta iniciativa tiene un enfoque educativo y preventivo, orientado a fomentar la responsabilidad al volante, promover el respeto al Reglamento de Tránsito y salvaguardar la vida de peatones y conductores.
Resultados del operativo
Durante los primeros días de ejecución, inspectores de la ATTT, en coordinación con el Departamento de Revisado, Patio y Grúas, realizaron recorridos en zonas de alta circulación vehicular como:
- Punta Pacífica
- Obarrio
- San Francisco
- Costa del Este
Entre el 1 y el 10 de diciembre, las autoridades reportaron:
- 88 vehículos removidos con grúa
- 135 infracciones por estacionarse en lugares prohibidos o que obstruían la movilidad y la seguridad vial.
Llamado a la responsabilidad ciudadana
La ATTT informó que el operativo continuará de forma sostenida y se intensificará durante las festividades de fin de año, periodo en el que aumenta considerablemente el flujo vehicular en la ciudad.
Las autoridades exhortaron a los conductores a estacionar únicamente en los lugares permitidos y a cumplir con las normas de tránsito, recordando que el orden vial es clave para una movilidad segura y eficiente para toda la ciudadanía.