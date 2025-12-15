Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 08:31

ATTT continúa realizando operativos en el país a "Mal Parqueados"

En el operativo, la ATTT removió con grúa 88 vehículos y se registraron 135 infracciones entre el 1 y el 10 de diciembre.

ATTT continúa realizando operativos en el país

ATTT continúa realizando operativos en el país

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intensificó desde el 1 de diciembre el operativo “Mal Parqueados”, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, garantizar el orden en los espacios públicos y mejorar la fluidez del tráfico en algunos de los puntos más congestionados de la ciudad capital.

La entidad explicó que esta iniciativa tiene un enfoque educativo y preventivo, orientado a fomentar la responsabilidad al volante, promover el respeto al Reglamento de Tránsito y salvaguardar la vida de peatones y conductores.

Resultados del operativo

Durante los primeros días de ejecución, inspectores de la ATTT, en coordinación con el Departamento de Revisado, Patio y Grúas, realizaron recorridos en zonas de alta circulación vehicular como:

  • Punta Pacífica
  • Obarrio
  • San Francisco
  • Costa del Este
image

Entre el 1 y el 10 de diciembre, las autoridades reportaron:

  • 88 vehículos removidos con grúa
  • 135 infracciones por estacionarse en lugares prohibidos o que obstruían la movilidad y la seguridad vial.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

“No se trata de multas, se trata de respeto. Cuando alguien se estaciona mal, afecta a todos”, afirmó el director general de la ATTT, Simón Henríquez. “No se trata de multas, se trata de respeto. Cuando alguien se estaciona mal, afecta a todos”, afirmó el director general de la ATTT, Simón Henríquez.

La ATTT informó que el operativo continuará de forma sostenida y se intensificará durante las festividades de fin de año, periodo en el que aumenta considerablemente el flujo vehicular en la ciudad.

Las autoridades exhortaron a los conductores a estacionar únicamente en los lugares permitidos y a cumplir con las normas de tránsito, recordando que el orden vial es clave para una movilidad segura y eficiente para toda la ciudadanía.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT coloca 16 multas y remueve 12 vehículos con grúa en Punta Pacífica

MOP anuncia trabajos viales en Calle Belén, Tocumen, desde esta semana

SENAFRONT aprehende a colombiano y panameño con droga en Jaqué

Recomendadas

Más Noticias