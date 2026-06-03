Coclé Nacionales -  3 de junio de 2026 - 13:02

Asesinan a un joven en Río Hato y los responsables escapan a caballo

Tras ser interceptado por sus agresores, el joven recibió múltiples impactos de bala en Nuevo Farallón, en Río Hato.

Asesinan a un joven en Río Hato y los responsables escapan a caballo.

Asesinan a un joven en Río Hato y los responsables escapan a caballo.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en el sector de Nuevo Farallón, en Río Hato, provincia de Coclé, por varios sujetos que posteriormente escaparon a caballo. Las investigaciones apuntan a que los animales utilizados para la huida fueron hurtados de un potrero cercano.

Tras ser interceptado por sus agresores, el hombre recibió múltiples impactos de bala. Vecinos del lugar intentaron socorrerlo y lo trasladaron al Centro Materno Infantil de Antón, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones de este homicidio, el cual pone en evidencia una preocupante tendencia en la región, donde los criminales roban caballos para movilizarse al cometer delitos y luego los dejan abandonados. Hasta ahora no se reportan detenciones.

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