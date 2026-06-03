Asesinan a un joven en Río Hato y los responsables escapan a caballo.

Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en el sector de Nuevo Farallón, en Río Hato, provincia de Coclé, por varios sujetos que posteriormente escaparon a caballo. Las investigaciones apuntan a que los animales utilizados para la huida fueron hurtados de un potrero cercano.
La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones de este homicidio, el cual pone en evidencia una preocupante tendencia en la región, donde los criminales roban caballos para movilizarse al cometer delitos y luego los dejan abandonados. Hasta ahora no se reportan detenciones.