Asesinan a un joven en Río Hato y los responsables escapan a caballo.

Por Ana Canto Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en el sector de Nuevo Farallón, en Río Hato, provincia de Coclé, por varios sujetos que posteriormente escaparon a caballo. Las investigaciones apuntan a que los animales utilizados para la huida fueron hurtados de un potrero cercano.

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Tras ser interceptado por sus agresores, el hombre recibió múltiples impactos de bala. Vecinos del lugar intentaron socorrerlo y lo trasladaron al Centro Materno Infantil de Antón, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

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La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones de este homicidio, el cual pone en evidencia una preocupante tendencia en la región, donde los criminales roban caballos para movilizarse al cometer delitos y luego los dejan abandonados. Hasta ahora no se reportan detenciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062230582684229996&partner=&hide_thread=false Un joven de 24 años fue asesinado de varios impactos de bala por hombres que se trasladaban a caballo en el sector de Nuevo Farallón, en Río Hato.



Las autoridades realizan las investigaciones y diligencias para dar con la captura de los responsables de este crimen, quienes se… pic.twitter.com/WpsajRZ7Gg — Telemetro Reporta (@TReporta) June 3, 2026