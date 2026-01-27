"Respeto al debido proceso": esposa de José Gabriel Carrizo rompe el silencio tras su aprehensión

La señora Julieta Spiegel de Carrizo, esposa del exvicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo Jaén , pidió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia a su salida de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanece Carrizo tras ser aprehendido en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

También te puede interesar: José Gabriel Carrizo: exvicepresidente llega al país y es llevado a la DIJ en Ancón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016224681984921860?s=20&partner=&hide_thread=false Respeto al “debido proceso y a la presunción de inocencia” pidió Julieta Spiegel, esposa del exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, a su salida de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) donde se encuentra el exfuncionario tras su aprehensión por… pic.twitter.com/7YbL6ulCyJ — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

Piden respeto a los derechos de José Gabriel Carrizo Jaén

Spiegel se dirigió brevemente a la prensa para insistir en que su esposo debe ser tratado conforme a las garantías constitucionales que rigen todo proceso penal, incluyendo el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Su declaración se da en medio del desarrollo de las diligencias que adelanta la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.

La orden de aprehensión y conducción contra Carrizo fue emitida el 23 de enero de 2026, en el marco de una investigación por presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.