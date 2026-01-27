Presidente Mulino condecora a José de Fábrega, secretario general de la ALADI

El presidente de la República, José Raúl Mulino , entregó este martes la Condecoración Nacional de la Orden General José de Fábrega, en el grado de Gran Cruz, al secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y excanciller de Uruguay, Sergio Enrique Abreu Bonilla.

La distinción fue conferida mediante el Decreto Ejecutivo No. 5 del 27 de enero de 2026, durante un acto oficial celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas.

Contenido relacionado: Presidentes Lula, Kast y Petro camino a Panamá para Foro Económico Internacional 2026

De acuerdo con el decreto, la condecoración reconoce los “eminentes méritos y el valioso aporte de Abreu al fortalecimiento de la integración latinoamericana y la cooperación regional”.

Presidente Mulino condecora a Sergio Abreu, secretario general de la ALADI

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016258501765455972?s=20&partner=&hide_thread=false El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y excanciller uruguayo, Sergio Abreu, recibió este martes de manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, la Condecoracion Nacional de la Orden General José De Fábrega, en el grado de Gran Cruz.… pic.twitter.com/oDKKrZyU7b — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

Tras imponer la presea, el presidente Mulino expresó su satisfacción por rendir homenaje a Abreu, con quien mantiene una relación profesional desde su etapa como canciller. Ambos continúan impulsando iniciativas de integración regional, particularmente a través de la ALADI y del interés de Panamá en ingresar al Mercado Común del Sur (Mercosur).

“Abreu es un amigo de Panamá, tanto en su rol de canciller como ahora desde la ALADI, una organización de gran prestigio. Ha sido uno de los padrinos del ingreso de Panamá al Mercosur, lo cual es clave para abrir un espacio de negociación técnica y coherente con los países del sur”, destacó el mandatario. “Abreu es un amigo de Panamá, tanto en su rol de canciller como ahora desde la ALADI, una organización de gran prestigio. Ha sido uno de los padrinos del ingreso de Panamá al Mercosur, lo cual es clave para abrir un espacio de negociación técnica y coherente con los países del sur”, destacó el mandatario.

Mulino reiteró que Panamá avanza con paso firme hacia una mayor integración regional, promoviendo el diálogo económico y político mediante eventos internacionales como el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará en la capital los días miércoles 28 y jueves 29 de enero, con la participación de líderes y mandatarios de la región.

Orden General José de Fábrega a Sergio Abreu

image

Por su parte, Sergio Abreu agradeció la distinción y resaltó la relevancia del foro en el actual contexto global. Señaló que, aunque Panamá y Uruguay son países pequeños en extensión territorial, desempeñan roles estratégicos en la región.

“El rol de Panamá está claro: unir, conectar. Ese compromiso histórico con la integración sigue vigente”, afirmó. “El rol de Panamá está claro: unir, conectar. Ese compromiso histórico con la integración sigue vigente”, afirmó.

Abreu subrayó además que la integración debe traducirse en resultados concretos. “Podremos firmar mil acuerdos, pero donde no hay inversión no hay trabajo; sin trabajo no hay empleo; y sin empleo no hay paz social. La integración no es una declaración nostálgica o romántica”, sostuvo, al augurar éxito a Panamá en el desarrollo del foro.