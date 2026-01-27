Presidentes Lula, Kast y Petro camino a Panamá para Foro Económico Internacional 2026

Panamá se prepara para convertirse en el epicentro político y económico de América Latina con la llegada de presidentes, mandatarios electos y altos funcionarios que participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.
Presidentes que visitarán Panamá
Entre los primeros en arribar al país se encuentra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien confirmó su participación en el foro y adelantó que sostendrá reuniones con otros mandatarios para analizar oportunidades de progreso para su país y la región.
También confirmó su viaje el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien será el orador principal del evento. A través de su cuenta de X, Lula informó que mantendrá una reunión de trabajo con el presidente panameño José Raúl Mulino, enfocada en los retos regionales y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y Panamá. Durante su ausencia, la presidencia brasileña quedará a cargo de Geraldo Alckmin.
A la lista de mandatarios se suman Daniel Noboa de Ecuador, Gustavo Petro de Colombia, Rodrigo Paz de Bolivia y el propio Kast, completando al menos siete jefes de Estado que llegarán al país desde este martes.
Panamá, centro de la agenda económica regional
El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Gobierno Nacional, se realizará los días 28 y 29 de febrero. El evento reunirá además al secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, junto a 16 ministros de Economía, 19 cancilleres y cinco expresidentes.
La cita posiciona a Panamá como un punto estratégico para la toma de decisiones económicas, la atracción de inversiones y la construcción de consensos regionales en materia de crecimiento, inclusión y competitividad.