Presidentes Lula, Kast y Petro camino a Panamá para Foro Económico Internacional 2026

Panamá recibirá esta semana a al menos siete jefes de Estado y líderes regionales por el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Presidente Lula Da Silva asistirá al Foro Económico en Panamá.

Presidentes que visitarán Panamá

Entre los primeros en arribar al país se encuentra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien confirmó su participación en el foro y adelantó que sostendrá reuniones con otros mandatarios para analizar oportunidades de progreso para su país y la región.

También confirmó su viaje el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien será el orador principal del evento. A través de su cuenta de X, Lula informó que mantendrá una reunión de trabajo con el presidente panameño José Raúl Mulino, enfocada en los retos regionales y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y Panamá. Durante su ausencia, la presidencia brasileña quedará a cargo de Geraldo Alckmin.

A la lista de mandatarios se suman Daniel Noboa de Ecuador, Gustavo Petro de Colombia, Rodrigo Paz de Bolivia y el propio Kast, completando al menos siete jefes de Estado que llegarán al país desde este martes.

Panamá, centro de la agenda económica regional

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Gobierno Nacional, se realizará los días 28 y 29 de febrero. El evento reunirá además al secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, junto a 16 ministros de Economía, 19 cancilleres y cinco expresidentes.

La cita posiciona a Panamá como un punto estratégico para la toma de decisiones económicas, la atracción de inversiones y la construcción de consensos regionales en materia de crecimiento, inclusión y competitividad.

