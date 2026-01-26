Panamá destaca su posicionamiento regional tras Foro Económico América Latina 2026

El canciller de la República, Javier Martínez Acha, señaló que una vez concluya el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, del cual Panamá es sede esta semana, el Gobierno Nacional presentará un informe detallado sobre el impacto económico que tendrá este evento para el país.

No obstante, el jefe de la diplomacia panameña subrayó que, más allá de las cifras económicas, el principal valor del foro radica en el posicionamiento internacional de Panamá como un país con capacidad de convocatoria y liderazgo regional.

"Para nosotros como país, más importante es el posicionamiento de Panamá como un país que es capaz de convocar a ocho presidentes de nuestra región, de distintas ideologías", destacó Martínez Acha.

El foro reúne en Panamá a jefes de Estado, líderes empresariales y representantes de organismos internacionales, consolidando al país como un punto de encuentro para el diálogo político y económico en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la Cancillería, este tipo de eventos refuerza la imagen de Panamá como hub diplomático, logístico y de consensos, un aspecto clave para atraer inversiones, fortalecer relaciones multilaterales y proyectar estabilidad institucional ante la comunidad internacional.

Las autoridades indicaron que el informe económico permitirá medir el impacto directo e indirecto en sectores como turismo, hotelería, transporte, comercio y servicios, mientras que el beneficio reputacional se considera estratégico para el posicionamiento del país en el escenario global.