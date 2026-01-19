Presidente Mulino llega al Foro Económico Mundial para posicionar a Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , llegó este lunes a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), considerado el principal encuentro global de líderes empresariales, políticos y financieros.

El evento, que este año se desarrolla bajo el lema “Espíritu de Diálogo”, reunirá a 64 jefes de Estado y a más de 3,000 líderes políticos y empresariales de 130 países, con el objetivo de analizar los cambios del entorno internacional, proponer soluciones y definir las directrices de las nuevas inversiones globales.

Agenda estratégica del presidente Mulino para atraer inversiones

El mandatario panameño, quien viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller, Javier Martínez Acha, cumplirá una agenda de trabajo de tres días, enfocada en impulsar y concretar inversiones estratégicas para Panamá, especialmente en los sectores de energía y logística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013204762670387320?s=20&partner=&hide_thread=false Este lunes el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, llegó a Davos, Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), junto a otros 64 jefes de Estado y más de 3 mil líderes políticos y empresariales de 130 países.



Durante su gira el mandatario… pic.twitter.com/2Lo8v6LO69 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 19, 2026

Como parte de esta agenda, se han coordinado reuniones bilaterales con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, así como encuentros con representantes de multinacionales y organismos financieros internacionales.

Entre las reuniones confirmadas destacan encuentros con ejecutivos del banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del Foro Económico Mundial.

Encuentros con empresas clave de energía y logística

La delegación panameña también sostendrá reuniones con empresas de energía, logística y puertos, entre ellas la compañía emiratí DP World, especializada en soluciones logísticas y portuarias, y la estadounidense AES, con presencia en el sector energético.

Estas reuniones buscan reforzar la imagen de Panamá como un hub logístico y energético confiable, así como atraer capital extranjero en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Delegación oficial panameña

La representación oficial que encabeza el presidente Mulino está integrada además por los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; del Canal de Panamá, José Ramón Icaza; de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y por Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.

La participación de Panamá en el Foro Económico Mundial busca posicionar al país en la agenda internacional de inversiones, fortalecer relaciones estratégicas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico.