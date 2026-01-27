Policía Nacional defiende compra de raciones militares y descarta irregularidades

La Policía Nacional afirmó que la adquisición de 7,692 raciones militares de largo alcance, destinadas a unidades operativas, se realizó cumpliendo estrictamente los procedimientos administrativos y legales establecidos en la normativa vigente.

Policía Nacional: compra bajo el marco legal

Según un comunicado oficial, la compra se desarrolló conforme a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, bajo la figura legal correspondiente y atendiendo una necesidad operativa en áreas donde el personal policial cumple funciones permanentes de seguridad y protección.

Las raciones están destinadas a unidades de Fuerzas Especiales, Antinarcóticos, Policía Canalera y Policía Ambiental, que operan en zonas de difícil acceso y en contextos donde no existen cocinas disponibles para la preparación de alimentos.

La @policiadepanama indica que se cumplieron "todos los procedimientos administrativos y legales establecidos", con relación a la adquisición de 7,692 raciones militares de largo alcance, destinadas a las Fuerzas Especiales, Antinarcóticos, Policía Canalera y Policía Ambiental". pic.twitter.com/eS86r3HIEj — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

Características de las raciones adquiridas

La Policía Nacional explicó que las raciones militares de largo alcance son paquetes de alimentos diseñados para consumo en campo, sin requerir preparación previa, y que proporcionan las calorías y nutrientes necesarios para enfrentar el desgaste físico.

Detallaron además que estas raciones incluyen desayuno, almuerzo y cena, así como calentadores sin llama (FRH) de fabricación estadounidense, certificados por la USDA/FDA, empacados para resistir climas extremos y conservarse por largos períodos sin refrigeración.

La institución indicó que la empresa seleccionada cumplió con las especificaciones técnicas, los plazos de entrega y presentó la oferta económica más baja, conforme al estudio de mercado realizado.