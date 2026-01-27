Panamá Nacionales -  27 de enero de 2026 - 12:44

Aprehenden a presidenta de la Cámara de Comercio de Colón por cheques sin fondo

La Policía Nacional aprehendió a María Eugenia Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, por presunta emisión de cheques sin fondo, según la Fiscalía

Noemí Ruíz
Agentes de la Policía Nacional aprehendieron a María Eugenia Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, en cumplimiento de un oficio emitido por la Fiscalía Contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico.

De acuerdo con la información preliminar, la aprehensión se sustenta en una investigación relacionada con la presunta emisión de cheques sin fondo, delito contemplado dentro del orden económico.

Presidenta de la Cámara de Comercio de Colón es aprehendida

Tras su aprehensión, Ramos quedó a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para el desarrollo del proceso judicial.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles oficiales sobre el monto ni la cantidad de cheques vinculados al caso, mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades recordaron que toda persona goza del principio de presunción de inocencia, y que será el sistema de justicia el encargado de determinar las responsabilidades que correspondan.

