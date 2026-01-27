Chiriquí Nacionales -  27 de enero de 2026 - 15:53

Incendio forestal se mantiene activo en Chiriquí y refuerzan labores de control

MiAmbiente, Bomberos y voluntarios coordinan acciones para evitar la propagación de un incendio vegetal en Chiriquí en el sector detrás de la Cadena de Frío.

Incendio de masa vegetal en Chiriquí.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Un incendio de masa vegetal permanece activo en el sector ubicado detrás de la Cadena de Frío, en la provincia de Chiriquí, donde personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ejecutan labores de control y monitoreo para evitar su expansión.

Operativo de control en la zona del incendio

MiAmbiente informó que el incendio se desarrolla dentro del mismo perímetro donde se han registrado dos incendios de masa vegetal en las últimas 24 horas, situación que mantiene en alerta a las autoridades ambientales y de seguridad.

En el operativo participan cuatro unidades del BCBRP y 10 brigadistas, con el apoyo de la ONG SAR Panamá y voluntarios de las Juntas Comunales de Volcán y Paso Ancho, quienes trabajan de forma coordinada para proteger a las comunidades cercanas y el entorno natural.

Llamado a la prevención ante temporada seca

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de fuego en áreas abiertas y a reportar cualquier conato de incendio, especialmente durante la temporada seca que incrementa el riesgo de siniestros forestales.

Los avisos por incendios forestales se mantienen vigentes debido a las condiciones climáticas actuales, por lo que las instituciones insisten en reforzar la prevención y la vigilancia para reducir los daños ambientales.

