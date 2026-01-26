IMHPA emite aviso de vigilancia por riesgo de incendios hasta el 29 de enero

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por la generación y propagación de incendios, vigente desde este 26 hasta el 29 de enero de 2026, debido a condiciones atmosféricas que aumentan el riesgo de fuegos forestales en distintas zonas del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015819247377604976?s=20&partner=&hide_thread=false El @imhpapma emite aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios hasta el 29 de enero. pic.twitter.com/KG3iXpOm0Y — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

IMHPA coloca a provincias y comarcas bajo aviso de vigilancia

De acuerdo con el informe, las áreas bajo vigilancia incluyen las tierras bajas de Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá Este. En estas regiones se prevé una probabilidad de propagación de incendios que va de moderada a muy alta.

El IMHPA explicó que el monitoreo se apoya en datos del sistema satelital de la NASA (NASA FIRMS), el cual ha detectado puntos de calor activos asociados a zonas con presencia de incendios en algunas áreas del territorio nacional.

Condiciones climáticas que elevan el riesgo

La entidad detalló que la ausencia de precipitaciones, los vientos, la escasa cobertura nubosa, las altas temperaturas y un índice UV que alcanza niveles muy altos a extremos crean un ambiente propicio para la generación y rápida propagación del fuego, especialmente en zonas con abundante masa vegetal.

Ante este escenario, el IMHPA recomendó a la población extremar las medidas de prevención, evitar quemas y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se mantiene la vigilancia meteorológica durante el periodo establecido.