Radiación ultravioleta extrema: IMHPA advierte riegos y posibles incendios durante temporada seca

Con la llegada de la temporada seca, el aumento de actividades al aire libre, el el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene activo avisos de prevención por altos índices de radiación ultravioleta y condiciones favorables para la propagación de incendios en varias regiones del país.

También te puede interesar: Alcaldía de Panamá refuerza trabajos viales y de limpieza en Juan Díaz, Panamá Norte y Santa Ana

IMHPA advierte radiación ultravioleta en niveles extremos

La meteoróloga del IMHPA Pilar López informó que el aviso por radiación ultravioleta contempla índices altos, muy altos y extremos en gran parte del territorio nacional, principalmente en el Pacífico panameño. Esta situación esta relacionado con la disminución de las lluvias, la humedad y la nubosidad que incrementa con la radiación solar incidente.

Las provincias centrales como Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las más afectadas al igual que sectores de Chiriquí y Bocas del Toro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014407152912265565?s=20&partner=&hide_thread=false El @imhpapma mantiene un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta de elevados a extremos hasta el 24 de enero.



Se recomienda a las personas que utilicen bloqueador solar de 50 o más, sombrero, ropa blanca, lentes con filtros solares y mantenerse hidratado. pic.twitter.com/I36WWnZeoH — Telemetro Reporta (@TReporta) January 22, 2026

Recomendaciones de autoridades:

Bloqueador solar de 50 o superior.

Ropa adecuada preferiblemente clara.

Sobreros y lentes con filtro solares.

Hidratación constante.

Aumento de riesgo de incendios por vientos

El IMHPA también mantiene un aviso de prevención por propagación de incendios, debido al fortalecimiento de los viento alisios característica de la temporada seca. estas condiciones pueden provocar que quemas pequeñas, como quema de basura o potreros se salgan de control con rapidez.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar estas practicas y a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que los avisos podrían extenderse según la evoluciones de las condiciones meteorológicas