Panamá Nacionales -  22 de enero de 2026 - 15:29

Radiación ultravioleta extrema: IMHPA advierte riegos y posibles incendios durante temporada seca

El aviso por radiación ultravioleta del IMHPA entra en vigencia desde el 24 de enero y abarca gran parte del país, como son el Pacífico y provincias centrales.

Aviso por radiación ultravioleta.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Con la llegada de la temporada seca, el aumento de actividades al aire libre, el el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene activo avisos de prevención por altos índices de radiación ultravioleta y condiciones favorables para la propagación de incendios en varias regiones del país.

IMHPA advierte radiación ultravioleta en niveles extremos

La meteoróloga del IMHPA Pilar López informó que el aviso por radiación ultravioleta contempla índices altos, muy altos y extremos en gran parte del territorio nacional, principalmente en el Pacífico panameño. Esta situación esta relacionado con la disminución de las lluvias, la humedad y la nubosidad que incrementa con la radiación solar incidente.

Las provincias centrales como Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las más afectadas al igual que sectores de Chiriquí y Bocas del Toro.

Recomendaciones de autoridades:

  • Bloqueador solar de 50 o superior.
  • Ropa adecuada preferiblemente clara.
  • Sobreros y lentes con filtro solares.
  • Hidratación constante.

Aumento de riesgo de incendios por vientos

El IMHPA también mantiene un aviso de prevención por propagación de incendios, debido al fortalecimiento de los viento alisios característica de la temporada seca. estas condiciones pueden provocar que quemas pequeñas, como quema de basura o potreros se salgan de control con rapidez.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar estas practicas y a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que los avisos podrían extenderse según la evoluciones de las condiciones meteorológicas

