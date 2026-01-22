Alcaldía de Panamá refuerza trabajos viales y de limpieza en Juan Díaz, Panamá Norte y Santa Ana

Personal de la Alcaldía de Panamá , en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las juntas comunales, ejecuta una serie de trabajos de reparación vial, limpieza y mantenimiento urbano en distintos puntos del distrito capital.

Alcaldía de Panamá ejecuta reparaciones viales y limpieza en varios corregimientos

image

Reparación de vía en Juan Díaz

En Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, los equipos trabajan en la reparación de la vía de acceso, con labores que incluyen el reemplazo de cajas y tapas de alcantarillas, elaboradas con material reciclado, así como la limpieza de cunetas, con el objetivo de mejorar el drenaje y la seguridad vial del área.

Jornada ambiental en Panamá Norte

En Panamá Norte, el equipo de Áreas Verdes de la Alcaldía realizó una jornada de limpieza en el afluente de la quebrada Ancha, además del corte de herbazales, en conjunto con la Junta Comunal de Alcalde Díaz.

Estas acciones buscan reducir riesgos sanitarios, prevenir inundaciones y mejorar el entorno de las comunidades cercanas.

Mejoras comunitarias en Santa Ana

Mientras tanto, en el corregimiento de Santa Ana, personal de Obras Comunitarias llevó a cabo la instalación de tapas de alcantarillas, así como trabajos de limpieza en áreas de la Cinta Costera y en piletas de puentes vehiculares, como parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura urbana.

Llamado a la coordinación interinstitucional

image

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para atender de forma oportuna las necesidades de la ciudad.

"Con la coordinación interinstitucional se logran mejores resultados de forma rápida y eficiente", señaló el alcalde.

Las autoridades reiteraron que estas labores continuarán en otros sectores del distrito, como parte del plan de mantenimiento y recuperación de espacios públicos.