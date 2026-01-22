Alcaldía abre convocatoria para microempresarios del Carnaval Vol. Caribe 2026

La Alcaldía de Panamá, a través de la Subdirección de Microempresarios de la Dirección de Servicios a la Comunidad, informó que este jueves 22 de enero se abre la convocatoria para microempresarios interesados en participar en el Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026, que se desarrollará en la Cinta Costera del 13 al 17 de febrero.

De acuerdo con la información oficial, los interesados podrán aplicar a permisos provisionales para formar parte de la ruta del Carnaval. Para esta edición estarán disponibles 100 permisos, distribuidos de la siguiente manera:

50 permisos para cantina transitoria con venta de comida inflamable

para cantina transitoria con venta de comida inflamable 15 permisos para mercancía seca

para mercancía seca 35 permisos para paleteros, raspaderos y rubros similares

Costos de los permisos en la convocatoria

Alcaldía de Panamá - carnavales 2026 @MUPA

La Alcaldía detalló los costos establecidos para cada tipo de permiso:

Cantina transitoria con comida inflamable:

B/. 376.66 , que incluye B/. 306.66 del permiso, B/. 50.00 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, B/. 10.00 de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y B/. 10.00 del Ministerio de Salud (MINSA).

, que incluye B/. 306.66 del permiso, B/. 50.00 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, B/. 10.00 de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y B/. 10.00 del Ministerio de Salud (MINSA). Mercancía seca:

B/. 50.00 , que corresponde a B/. 40.00 del permiso y B/. 10.00 de la AAUD.

, que corresponde a B/. 40.00 del permiso y B/. 10.00 de la AAUD. Paleteros, raspaderos y otros rubros:

B/. 60.00 , que incluye B/. 40.00 del permiso, B/. 10.00 de la AAUD y B/. 10.00 del MINSA.

, que incluye B/. 40.00 del permiso, B/. 10.00 de la AAUD y B/. 10.00 del MINSA. Paletero con productos inflamables:

B/. 110.00, que contempla B/. 40.00 del permiso, B/. 50.00 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, B/. 10.00 de la AAUD y B/. 10.00 del MINSA.

La Alcaldía aclaró que estos costos no incluyen el servicio de energía eléctrica, el cual deberá ser contratado de forma independiente con el proveedor autorizado del evento.

Requisitos y proceso de inscripción

image

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar paz y salvo con la Alcaldía de Panamá (verificado digitalmente con número de cédula).

(verificado digitalmente con número de cédula). Presentar cédula de identidad vigente .

. Para venta de alimentos, contar con carné de salud blanco y verde vigentes .

. El trámite deberá ser realizado únicamente por el titular; no se aceptarán gestores ni terceros.

La convocatoria se llevará a cabo en el Parque Urracá, este jueves 22 de enero, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Una vez cerrado el periodo de inscripción no se aceptarán solicitudes adicionales.

El sorteo de los cupos se realizará el mismo día, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., mediante urna, con la presencia obligatoria del solicitante.

Además, la Alcaldía informó que el lunes 26 de enero se desarrollará una jornada de ventanilla única de pago, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Teatro Gladys Vidal del edificio Hatillo, para agilizar el proceso de los microempresarios seleccionados.

La Alcaldía de Panamá reiteró su compromiso de impulsar oportunidades económicas para los microempresarios del distrito y de garantizar un proceso ordenado, transparente y accesible durante las festividades del Carnaval 2026.