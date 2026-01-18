Postulación al Concurso General de Becas 2026 culmina el viernes 23 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el proceso de inscripción para el Concurso General de Becas 2026 culminará el viernes 23 de enero.

Para aplicar, las personas interesadas deben tomar en cuenta los requisitos académicos establecidos. En el caso de los estudiantes de educación primaria, premedia, media y primer ingreso universitario, se exige un promedio mínimo de 4.5. Mientras que los aspirantes a continuidad de estudios de licenciatura, maestrías y doctorados en universidades oficiales pueden postularse con un índice académico mínimo de 2.0.

Hasta la fecha, más de 131,461 estudiantes a nivel nacional se han inscrito durante los primeros días de abierta la convocatoria, lo que refleja el alto interés de la población estudiantil por acceder a estos beneficios educativos.

El proceso de inscripción se mantiene habilitado a través del portal web https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/.

Asimismo, la institución anunció que próximamente se estarán dando a conocer las fechas correspondientes a la convocatoria de Becas para Estudiantes con Discapacidad y del Programa de Becas Socioeconómicas, iniciativas orientadas a garantizar el acceso a la educación de poblaciones en condición de vulnerabilidad.