Todas las escuelas de Panamá tendrán internet en 2026, asegura ministra Lucy Molinar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó que para este nuevo año lectivo todos los centros educativos oficiales del país, incluidos los ubicados en zonas de difícil acceso, contarán con el servicio de internet para estudiantes y docentes.

Asimismo, confirmó que Panamá pagará el costo más bajo por el servicio de internet en la región latinoamericana.

"Este año, todas (escuelas) tendrán internet. Todas. Las que no tienen luz van a tener panales solares. Eso está incluido. Hay 911 escuelas que van a tener paneles solares para tener el internet", dijo la ministra.

En este sentido, Molinar destacó que la implementación del servicio debe cumplir con lo establecido en el proceso de licitación.

A mediados de 2025, el Ministerio de Educación firmó un contrato con la empresa Cable & Wireless Panamá (+Móvil), con el objetivo de llevar internet de alta velocidad a todos los centros educativos del territorio nacional.

MEDUCA: avances en el rediseño curricular y pruebas de conocimientos

Las autoridades educativas informaron que se han recibido aportes por parte de los docentes a través de las redes de sus especialidades. Además, se anunció que en noviembre se aplicará una prueba de conocimientos generales a los estudiantes desde cuarto grado, enfocada en materias prioritarias, según explicó la viceministra de Educación, Agnes de Cotes.