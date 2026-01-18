Aeronáutica Civil informa sobre incidente con aeronave privada. Imagen ilustrativa/@aacivilpty

Por Ana Canto La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) informó que la mañana de este domingo 18 de enero una aeronave privada sufrió un incidente tras salirse de la pista al momento de aterrizar.

“La aeronave privada con matrícula HP-1475, modelo Cessna 182, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Marco A. Gelabert hacia el Aeródromo Raúl Arias en Contadora, tuvo un incidente al salirse de la pista cuando ejecutaba su aterrizaje. El plan de vuelo registró a tres personas a bordo, las cuales salieron ilesas”, detalla la entidad.

La Autoridad Aeronáutica Civil indicó que se encuentra recabando la información correspondiente para determinar las causas del suceso y tomar las acciones pertinentes.



