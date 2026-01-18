Panamá Nacionales -  18 de enero de 2026 - 13:41

SINAPROC atiende inundaciones por crecida del río Chucunaque en Darién

Personal de SINAPROC atiende un reporte de inundación de viviendas debido a la crecida del río Chucunaque.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) atienden un reporte de inundación de viviendas debido a la crecida del río Chucunaque, en el sector de La Peñita, en Metetí, provincia de Darién.

