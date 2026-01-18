Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) atienden un reporte de inundación de viviendas debido a la crecida del río Chucunaque, en el sector de La Peñita, en Metetí, provincia de Darién.
Panamá Nacionales - 18 de enero de 2026 - 13:41
SINAPROC atiende inundaciones por crecida del río Chucunaque en Darién
Personal de SINAPROC atiende un reporte de inundación de viviendas debido a la crecida del río Chucunaque.
Te puede interesar:
Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por fuertes oleajes en el Caribe panameño
En esta nota: