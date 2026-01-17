Roban bus de la alcaldía de Arraiján y hieren a policía municipal

La Alcaldía de Arraiján denunció que varios sujetos ingresaron de forma violenta al gimnasio Régulo Sánchez y robaron un bus municipal, utilizado para programas de apoyo comunitario y transporte estudiantil.

El vehículo sustraído es un bus municipal color blanco con líneas amarillas, placa G17071, debidamente rotulado con el logo del Municipio de Arraiján, informó la entidad.

Durante el hecho delictivo, un agente de la Policía Municipal resultó herido con arma blanca, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde recibe atención especializada y permanece bajo observación médica.

Alcaldesa condena el ataque

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, condenó enérgicamente el hecho y advirtió sobre el impacto directo que este tipo de delitos tiene en la comunidad.

“Este tipo de actos delictivos atentan contra los programas que tenemos planificados para el beneficio de los estudiantes que no pueden pagar un pasaje o que, para llegar a su destino, deben caminar desde muy temprano o desde áreas muy alejadas”, expresó la jefa del gobierno local.

Investigación en curso

La Alcaldía informó que colabora activamente con las autoridades competentes para dar con los responsables del robo y la agresión, al tiempo que reiteró su compromiso de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones municipales.

El caso ya se encuentra bajo investigación, mientras se solicita a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a ubicar el vehículo y a los implicados.