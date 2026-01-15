Comerciante en Arraiján es condenado por falsificar documento de Bomberos sobre prueba de gas

Por primera vez en el país, un tribunal de justicia realizó una audiencia y condenó a un comerciante de origen asiático por la falsificación de una prueba de hermeticidad, un documento técnico indispensable para garantizar la seguridad en instalaciones que utilizan sistemas de gas y combustibles.

El caso involucra a una lavandería que operaba dentro de un centro comercial ubicado en Arraiján cabecera, donde las autoridades comprobaron que el comerciante había alterado el certificado en el año 2024, incurriendo en una falta grave tipificada en el Código Penal panameño, debido al alto riesgo que representa para la seguridad pública.

Documento falsificado fue detectado por Bomberos

De acuerdo con los antecedentes, personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), junto con la comandancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, detectó irregularidades en el documento, específicamente en el logotipo institucional y la firma, lo que evidenció su falsificación.

Ante esta situación, se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en octubre de 2024, dando inicio al proceso penal.

Condenan en Arraiján a comerciante chino

Durante la audiencia judicial, el acto fue suspendido por aproximadamente 20 minutos, luego de que se confirmara que el acusado no contaba con un traductor. Para garantizar el debido proceso, el tribunal ofreció alternativas, incluida la participación de un traductor mediante videollamada.

Finalmente, el comerciante fue condenado a 48 meses de prisión, además de una inhabilitación por un período de un año.

Polémica por la sanción económica

Tras la dosificación de la pena, la defensa solicitó la aplicación de un subrogado penal, petición que fue aceptada inicialmente por el tribunal, estableciendo una sanción económica de B/.2.00 diarios, lo que equivalía a B/.800.00, pagaderos en seis meses.

Esta decisión generó cuestionamientos debido a la gravedad del riesgo potencial, considerando que una instalación con gas sin certificación válida podría provocar explosiones o incendios con consecuencias fatales.

Ministerio Público y Bomberos logran aumento de la multa

explosionrioabajo Bomberos

Luego de la intervención del Ministerio Público y del Benemérito Cuerpo de Bomberos, se solicitó la revisión del monto, logrando un acuerdo de pena que incrementó la sanción económica a B/.1,200.00, equivalente a B/.3.00 diarios por 400 días multa, además de la condena impuesta.

Este acuerdo se ampara en el artículo 220 del Código Procesal Penal, que permite mecanismos alternos siempre que el juez verifique que la pena sea proporcional y acorde al interés público.

Un precedente en materia de seguridad

Las autoridades destacaron que este fallo marca un precedente relevante en temas de seguridad, prevención de incendios y responsabilidad legal, especialmente en la falsificación de documentos técnicos relacionados con sistemas de gas.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de DINASEPI, reiteró su compromiso de cero tolerancia ante prácticas que pongan en riesgo la vida, los bienes y la integridad de la ciudadanía.

Riesgo latente

Pese a la condena, se informó que el establecimiento comercial continúa operando dentro de uno de los centros comerciales más grandes del distrito de Arraiján, lo que representa un riesgo considerable, ya que una eventual explosión podría generar daños de gran magnitud a la población y a las infraestructuras aledañas.