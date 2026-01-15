Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 12:03

MINSA retoma consultas externas en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Los Santos

El MINSA informó que se han retomado las atenciones del servicio de consulta externa en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.

MINSA retoma consultas externas en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Los Santos.

MINSA retoma consultas externas en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Los Santos.

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que se han retomado las atenciones del servicio de consulta externa en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, garantizando la continuidad de la atención médica en la provincia de Los Santos.

Esta medida forma parte de las acciones operativas adoptadas para asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud, priorizando la atención oportuna de los pacientes que acuden a esta instalación.

De igual forma, se ha establecido un plan de abastecimiento de agua para el hospital, con el objetivo de mantener la operatividad de la instalación mientras se desarrolla el proceso de desinfección ejecutado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

El MINSA mantiene un seguimiento permanente a este proceso y comunicará oportunamente a la población cualquier información oficial relacionada con la prestación de los servicios de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011838582823207393&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa recomienda medidas para evitar golpes de calor y deshidratación

MINSA responde a denuncias en redes sobre atención médica en Tonosí

Retraso en pago de becas del IFARHU genera reclamo de estudiantes de Medicina de la UIP

Recomendadas

Más Noticias