Inauguran el Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, en Las Garzas

El nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda (Cefere), fue inaugurado este jueves en Las Garzas, con una inversión de B/.22.4 millones y capacidad para atender a 520 privadas de libertad. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló que esta moderna instalación brindará más comodidad y ayudará a la capacitación que se requiere para la reincersión de mujeres a la sociedad.