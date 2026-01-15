"La Esmeralda": Ministra Dinoska Montalvo y presidente Mulino inauguran centro de femenino de rehabilitación

Con la inauguración del Centro Femenino de Rehabilitación “La Esmeralda”, el Gobierno panameño presentó un nuevo enfoque para el sistema penitenciario. Durante el acto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo , afirmó que el proyecto representa un giro hacia la dignidad, el orden y la reinserción social, dejando atrás un modelo basado en abandono e indiferencia.

Dinoska Montalvo: nueva visión de reinserción para el sistema penitenciario

La ministra Dinoska Montalvo afirmó que el nuevo centro penitenciario representa un cambio de visión más que una obra física, al apostar por un sistema que refleje los valores del país y ofrezca oportunidades reales de reinserción a quienes cumplen una condena. En el acto inaugural, el presidente José Raúl Mulino respaldó el enfoque y señaló que el proyecto prioriza la esperanza y la preparación para la vida en libertad, bajo estándares de las Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 11.10.05 AM "Muy complacido de estar aquí inaugurando esta obra", destacó el mandatario. Presidencia

Montalvo también recordó que, al asumir el cargo, encontró un sistema penitenciario marcado por el abandono y prácticas alejadas del propósito rehabilitador de la justicia. Sostuvo que la nueva política busca dejar atrás la administración de “depósitos de vidas humanas” y avanzar hacia un modelo centrado en dignidad, disciplina y reinserción social.

Una visión para transformar el sistema

La ministra Montalvo explicó que “La Esmeralda” forma parte del fortalecimiento del sistema penitenciario panameño, con una inversión de B/.22.4 millones y capacidad para 520 internas. “No vinimos a ganar aplausos fáciles, sino a imponer orden donde el caos tenía el control (…) hoy vemos una realidad donde la justicia empieza a ser más justa y la condena cumple su fin: devolver ciudadanos capaces de tener un nuevo inicio”, sostuvo.

La titular de Gobierno contrastó el nuevo enfoque con el pasado: “Dos administraciones previas dejaron licitaciones y anticipos, pero ni una sola piedra puesta (…) encontramos un sistema que funcionaba como un depósito de vidas humanas”. Añadió que ahora se impulsa una resocialización real, con disciplina, productividad y dignidad.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 11.10.01 AM Presidente Mulino y Ministra Montalvo develando placa de "La Esmeralda". Presidencia

Modelo penitenciario centrado en orden y reinserción

La ministra Montalvo defendió que el centro “La Esmeralda” responde a una política para recuperar el orden, la disciplina y el sentido rehabilitador del sistema penitenciario. Afirmó que el objetivo no es ganar popularidad, sino restablecer el control y cumplir la función social de la condena, apostando a que las personas privadas de libertad puedan reinsertarse y reconstruir su entorno familiar.

Durante el acto, Montalvo destacó el respaldo de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, por su apoyo a proyectos sociales dirigidos a reclusos y sus familias. Detalló que el centro, ubicado en Las Garzas, cuenta con infraestructura integral para formación, atención médica, convivencia familiar y seguridad. Como parte de la estrategia de reinserción, anunció que el CEFERE Cecilia Orillac de Chiari será transformado en un Centro de Transición para mujeres en fase de prelibertad.