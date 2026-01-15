CSS amplía acciones de prevención para trabajadores bananeros de Bocas del Toro

La Caja de Seguro Social ( CSS ) avanza en el fortalecimiento de la prevención y promoción de la salud mediante el Programa de Vigilancia Médica Ocupacional, una iniciativa dirigida a los trabajadores bananeros de la provincia de Bocas del Toro.

Este programa permitirá realizar evaluaciones sistemáticas de la salud laboral, identificar riesgos ocupacionales y ejecutar acciones preventivas directamente en los entornos de trabajo.

La implementación de esta iniciativa responde a lo establecido en la Ley de los Bananeros y sus modificaciones contenidas en la Ley 51, las cuales priorizan la protección de la salud de los trabajadores de este sector.

Aunque el enfoque inicial está dirigido al sector bananero, el modelo del Programa de Vigilancia Médica Ocupacional se proyecta como una estrategia que podrá extenderse progresivamente a otros grupos laborales en situación de riesgo a nivel nacional, en el marco de una política de equidad en salud.

Para enero de 2026 se prevé la cobertura de una población inicial de 1,660 trabajadores y, en una segunda etapa programada para febrero, se alcanzará una población acumulada de 3,400 trabajadores.

Esta iniciativa, desarrollada a través de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de la CSS, tiene como objetivo evaluar médicamente al 100 % de la población laboral en un período máximo de seis meses, establecer una línea base de salud ocupacional y garantizar el seguimiento clínico, con énfasis en los trabajadores con mayor exposición a riesgos.

Los trabajadores bananeros están expuestos a diversos riesgos ocupacionales, entre ellos químicos, físicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales, derivados de la manipulación de sustancias, el trabajo prolongado bajo altas temperaturas, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y la manipulación de cargas.