15 de enero de 2026

Metro de Panamá reporta incidencia eléctrica en la Línea 1

El Metro de Panamá informó el registro de una incidencia menor en los sistemas eléctricos de la Línea 1.

Ana Canto
Ana Canto

El Metro de Panamá informó que al mediodía de este jueves 15 de enero se registró una incidencia menor en los sistemas eléctricos de la Línea 1, por lo que el servicio opera entre las estaciones de Albrook y San Miguelito en ambos sentidos.

En el tramo comprendido entre San Miguelito y Villa Zaita, la operación se realiza con un solo tren en vía única, trasladando a los usuarios entre estas estaciones.

