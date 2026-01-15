El Metro de Panamá informó que al mediodía de este jueves 15 de enero se registró una incidencia menor en los sistemas eléctricos de la Línea 1, por lo que el servicio opera entre las estaciones de Albrook y San Miguelito en ambos sentidos.
Panamá Nacionales - 15 de enero de 2026 - 12:19
Metro de Panamá reporta incidencia eléctrica en la Línea 1
En el tramo comprendido entre San Miguelito y Villa Zaita, la operación se realiza con un solo tren en vía única, trasladando a los usuarios entre estas estaciones.
