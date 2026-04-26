Línea 3 del Metro de Panamá: avanzan pruebas del monorriel en Panamá Oeste

El Metro de Panamá informó que continúa la fase de pruebas del monorriel de la Línea 3, como parte del proceso de validación de sus sistemas antes de su puesta en operación.

Las pruebas buscan evaluar el funcionamiento del tren en condiciones reales, específicamente en aspectos clave como:

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Potencia

Tracción

Sistema de frenado

Según la entidad, estos ensayos permiten comprobar el desempeño de los trenes y garantizar la seguridad del sistema.

Metro de Panamá: Proceso técnico y progresivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048491114806821115?s=20&partner=&hide_thread=false Continúa la fase de pruebas del monorriel de la Línea 3 de @elmetrodepanama para evaluar sus sistemas de potencia, tracción y frenado en condiciones reales.



El Metro de Panamá explicó que se trata de un proceso técnico, progresivo y necesario que se desarrolla por etapas para… pic.twitter.com/38npmysD3t — Telemetro Reporta (@TReporta) April 26, 2026

El Metro explicó que se trata de un proceso técnico que se desarrolla por etapas, con el objetivo de validar:

El rendimiento de toda la flota

La integración de los sistemas operativos

El funcionamiento general del monorriel

Cada fase es necesaria antes de avanzar a la siguiente etapa del proyecto.

Proyecto clave para Panamá Oeste

La Línea 3 del Metro conectará la Ciudad de Panamá con la provincia de Panamá Oeste, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se trasladan entre ambas zonas.