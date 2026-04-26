Línea 3 del Metro de Panamá: avanzan pruebas del monorriel en Panamá Oeste

El Metro de Panamá informó que continúa la fase de pruebas del monorriel de la Línea 3, como parte del proceso de validación de sus sistemas antes de su puesta en operación.
- Potencia
- Tracción
- Sistema de frenado
Según la entidad, estos ensayos permiten comprobar el desempeño de los trenes y garantizar la seguridad del sistema.
Metro de Panamá: Proceso técnico y progresivo
El Metro explicó que se trata de un proceso técnico que se desarrolla por etapas, con el objetivo de validar:
- El rendimiento de toda la flota
- La integración de los sistemas operativos
- El funcionamiento general del monorriel
Cada fase es necesaria antes de avanzar a la siguiente etapa del proyecto.
Proyecto clave para Panamá Oeste
La Línea 3 del Metro conectará la Ciudad de Panamá con la provincia de Panamá Oeste, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se trasladan entre ambas zonas.