Cambio en el horario de la estación de Albrook: Metro de Panamá anuncia trabajos

El Metro de Panamá informó que este domingo 26 de abril, la estación de Albrook iniciará operaciones a partir de las 9:00 a.m. El retraso en la apertura se debe a la instalación de una estructura espacial del nuevo techo que integrará las Líneas 1 y 3.
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Durante este cierre parcial, el servicio de la Línea 1 se brindará únicamente desde la estación Villa Zaita hasta la estación 5 de Mayo, en ambos sentidos.