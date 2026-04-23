Cambio en el horario de la estación de Albrook: Metro de Panamá anuncia trabajos

Estación de Albrook del Metro de Panamá. Metro de Panamá

Por Ana Canto El Metro de Panamá informó que este domingo 26 de abril, la estación de Albrook iniciará operaciones a partir de las 9:00 a.m. El retraso en la apertura se debe a la instalación de una estructura espacial del nuevo techo que integrará las Líneas 1 y 3.

Estos trabajos corresponden a la cuarta fase de montaje de la estructura. Cabe destacar que la pasarela que conecta la estación con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerá cerrada mientras se desarrollen las labores.

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