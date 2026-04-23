Chiriquí Nacionales -  23 de abril de 2026 - 13:08

Grafiti alerta sobre presunto tiroteo en centro educativo de Chiriquí; autoridades investigan

Un suceso similar se reportó en la escuela Guillermo Endara Galimany, donde también se detectó una amenaza de tiroteo escrita en un baño.

Ubican grafiti sobre posible tiroteo en centro educativo de Chiriquí.

Ubican grafiti sobre posible tiroteo en centro educativo de Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

En un centro educativo de San Félix, provincia de Chiriquí, se detectó un grafiti en uno de los baños que alertaba sobre un presunto tiroteo programado para este jueves 23 de abril.

Pese a la amenaza, el plantel registró un 75% de asistencia estudiantil y contó con la vigilancia constante de unidades de la Policía Nacional. Afortunadamente, la jornada transcurrió sin incidentes y la comunidad educativa se mantiene en calma. La Asociación de Padres de Familia agradeció a las autoridades por la rápida intervención y la atención brindada al caso.

Un suceso similar se reportó en la escuela Guillermo Endara Galimany, donde también se detectó una amenaza escrita en un baño. En este centro, las clases continúan con normalidad y no se registraron altercados.

El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes, mientras que el cuerpo docente insta a los padres de familia a supervisar los contenidos y redes sociales que consumen sus hijos en internet.

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