Grafiti alerta sobre presunto tiroteo en centro educativo de Chiriquí; autoridades investigan

En un centro educativo de San Félix, provincia de Chiriquí, se detectó un grafiti en uno de los baños que alertaba sobre un presunto tiroteo programado para este jueves 23 de abril.
Un suceso similar se reportó en la escuela Guillermo Endara Galimany, donde también se detectó una amenaza escrita en un baño. En este centro, las clases continúan con normalidad y no se registraron altercados.
El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes, mientras que el cuerpo docente insta a los padres de familia a supervisar los contenidos y redes sociales que consumen sus hijos en internet.