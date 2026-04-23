Urgencias de policlínica en Betania abrirán más tarde este 25 de abril por limpieza

CSS anuncia cierre temporal de urgencias en la Policlínica de Betania.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo operará con horario especial este sábado 25 de abril de 2026.

De acuerdo con la entidad, la atención iniciará a partir de las 9:00 a.m., en lugar de su horario habitual, debido a una jornada de limpieza y desinfección profunda.

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Limpieza temporal del área

Los trabajos se realizarán entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., periodo durante el cual no habrá acceso al área de urgencias.

La CSS explicó que estas labores buscan garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los pacientes y el personal de salud.

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Para casos urgentes durante ese horario, la institución recomendó acudir a otras instalaciones que estarán operativas las 24 horas:

Policlínica Manuel María Valdés

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

Llamado a la comprensión

La CSS agradeció la comprensión de la población y reiteró que este tipo de jornadas son fundamentales para mantener un entorno seguro y una atención de calidad.