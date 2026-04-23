Urgencias de policlínica en Betania abrirán más tarde este 25 de abril por limpieza

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo operará con horario especial este sábado 25 de abril de 2026.
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Limpieza temporal del área
Los trabajos se realizarán entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., periodo durante el cual no habrá acceso al área de urgencias.
La CSS explicó que estas labores buscan garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los pacientes y el personal de salud.
Para casos urgentes durante ese horario, la institución recomendó acudir a otras instalaciones que estarán operativas las 24 horas:
- Policlínica Manuel María Valdés
- Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid
Llamado a la comprensión
La CSS agradeció la comprensión de la población y reiteró que este tipo de jornadas son fundamentales para mantener un entorno seguro y una atención de calidad.