Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 11:34

Parque Omar suspende acceso a la piscina por falta de energía eléctrica

El Parque Omar informó que se ha suspendido el acceso a la piscina por falta de energía eléctrica este jueves 15 de enero.

Parque Omar suspende acceso a la piscina.

Parque Omar suspende acceso a la piscina.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Parque Omar informó que, debido a la falta de suministro eléctrico, este jueves 15 de enero no estará disponible el acceso a la piscina ni la plataforma de compra y recarga de tarjetas en las oficinas administrativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011830288909820091&partner=&hide_thread=false

Pasos para acceder a la piscina del Parque Omar

El Parque Omar informó que ya se encuentra disponible la solicitud de la tarjeta de acceso a su piscina, la cual puede tramitarse en la oficina administrativa, ubicada en la Casa Club, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Para obtenerla, los interesados deben presentar su cédula de identidad personal y un certificado de buena salud vigente, en caso de contar con alguna condición médica diagnosticada. La tarjeta de acceso tiene un costo de B/. 3.00.

En cuanto a las tarifas de ingreso a la piscina, los adultos y niños mayores de 12 años deberán pagar B/. 2.00, mientras que los niños menores de 12 años, jubilados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad pagarán B/. 1.00.

El Parque Omar recordó que los menores de edad deben estar acompañados por un adulto y que toda persona debe ducharse antes de ingresar a la piscina.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 527-9341.

En esta nota:
Seguir leyendo

Acceso a la piscina del Parque Omar será habilitado mediante tarjeta

Vacaciones escolares: Parque Omar acogerá el "Veranito Elige tu Vida" del 3 al 5 de febrero

Metro de Panamá reporta incidencia eléctrica en la Línea 1

Recomendadas

Más Noticias