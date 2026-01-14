Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 17:37

Tercer pago del PASE-U: revelan la primera semana de desembolso y las provincias seleccionadas

Los desembolsos del PASE-U por parte del IFARHU se realizarán a través de los métodos de pago vigentes: ACH y cheque.

IFARHU se prepara para los desembolsos del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante la semana del lunes 26 de enero y el lunes 2 de febrero de 2026 se llevará a cabo el tercer pago correspondiente al año 2025 de la beca PASE-U.

De acuerdo con declaraciones del director general de la entidad, Carlos Godoy, los desembolsos mediante cheques podrían iniciar en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

El IFARHU indicó además que, durante las próximas semanas, se desarrollarán los preparativos logísticos necesarios, incluyendo el traslado de personal y la organización de los pagos, de los cuales se beneficiará una parte significativa de los estudiantes del interior del país.

