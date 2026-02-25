Panamá Oeste Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 12:03

Atropello en Burunga, Arraiján: una persona fue trasladada a un centro médico

Una persona resultó atropellada en el corregimiento de Burunga distrito de Arraiján, unidades de SUME llevan a la mujer a un centro médico.

Atropello en Burunga

Atropello en Burunga, Arraiján

@CENTRODECOM
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una persona resultó atropellada en el sector de Burunga, en el distrito de Arraiján, y fue trasladada a un centro médico para recibir atención. El accidente fue captado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal (CENTRODECOM), lo que permitió una rápida coordinación de la respuesta de emergencia.

Reportan persona atropellada en Burunga de Arraiján

Al lugar acudió personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, quienes brindaron asistencia y realizaron el traslado del afectado para su evaluación médica.

Según el reporte preliminar, no fue necesaria la realización de la prueba de alcoholemia en este caso. Las autoridades reiteran el llamado a conductores y peatones a mantener precaución en las vías para evitar accidentes de tránsito.

