Desde el 2 de marzo: ATTT implementará plan para reducir el tranque en Panamá Oeste

ATTT implementará plan para reducir el tranque en Panamá Oeste

Con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial ante el regreso a clases, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) anunció la implementación de un plan estratégico que comenzará a aplicarse a partir del 2 de marzo en diversos puntos del país, especialmente en Panamá Oeste.

La estrategia contempla inversión de carriles, medidas para agilizar el flujo vehicular y operativos especiales para apoyar a estudiantes y conductores durante las horas pico.

Extensión de horario de inversión de carriles

Horario matutino

4:00 a.m. a 8:00 a.m. en la autopista Arraiján – La Chorrera: desde TCT en Vista Alegre hasta el Puente de Burunga, en Arraiján .

en la autopista Arraiján – La Chorrera: desde TCT en Vista Alegre hasta el Puente de Burunga, en . 4:00 a.m. a 9:00 a.m. en el Puente de las Américas: desde Panamá Pacífico hasta la Asamblea Nacional de Panamá.

Horario vespertino

2:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Puente de las Américas: desde la Asamblea Nacional hasta Panamá Pacífico.

en el Puente de las Américas: desde la Asamblea Nacional hasta Panamá Pacífico. 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en la autopista Arraiján – La Chorrera: desde el Puente de Burunga hasta TCT en Vista Alegre.

Reactivación de inversión de carriles en la ciudad

La ATTT también informó sobre la reactivación de estas medidas en otras vías importantes:

Vía Israel : en la mañana, de Atlapa a Multiplaza, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

: en la mañana, de Atlapa a Multiplaza, de Avenida Santa Elena: desde la Avenida Cincuentenario hasta Vía Porras, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., y en sentido contrario en la tarde, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Operativos y seguridad vial

Para garantizar un retorno a clases ordenado, la ATTT desplegará inspectores en puntos estratégicos como la Avenida de los Mártires, donde se busca agilizar el tránsito vehicular.

Además, en zonas escolares se brindará apoyo a peatones en los cruces de vías, priorizando la seguridad de los estudiantes.

La institución también desarrollará una campaña informativa a través de sus redes sociales oficiales para compartir recomendaciones y medidas preventivas.

Finalmente, la ATTT exhortó a los conductores a planificar sus rutas con anticipación y respetar las señales de tránsito para lograr un inicio de clases seguro.