Gobierno extiende contrato con la Fundación Ciudad del Saber hasta 2027 con beneficios fiscales

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó este martes 24 de febrero la Resolución N.° 10-26, que emite concepto favorable a la Adenda N.° 1 para prorrogar la vigencia del contrato entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber .

Este contrato, aprobado originalmente mediante el Decreto Ley N.° 6 del 10 de febrero de 1998, tenía una duración de 25 años y había vencido en febrero de 2023. Con la nueva adenda, se extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, considerando el interés público en la continuidad del proyecto Ciudad del Saber.

Mantendrán régimen especial y beneficios fiscales

La resolución también autoriza al Ministerio de la Presidencia de Panamá a presentar el proyecto de ley relacionado con esta adenda, que incluye la prórroga de la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales para la fundación.

Entre los beneficios contemplados se mantiene la exoneración del pago de:

Impuestos nacionales

Contribuciones y tasas

Derechos y gravámenes

Impuesto de Importación

ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios)

Impuesto de Inmuebles

Estas exoneraciones aplican a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. Según la resolución, la prórroga de estos incentivos se interpreta en concordancia con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, en línea con la política fiscal del Estado.

MEF respaldó la continuidad del contrato

Previo a la aprobación de la adenda, el 6 de octubre de 2025 el titular del Ministerio de la Presidencia indicó que, al tratarse de un contrato suscrito entre esa entidad y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicho ministerio reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales.

Esta posición fue respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, que concluyó que la fundación ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en el contrato original.